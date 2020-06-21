Şehidin acı haberi baba evine ulaştı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlâna Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.