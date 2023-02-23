Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

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İslam âlimlerinden Molla Sadrettin Yüksel’in oğlu; Fatih Akıncılar Hareketinin lideri Metin Yüksel, şehadetinin 44. yıldönümünde dualarla yâd ediliyor. Çalışmalarıyla Müslüman gençliğin sembol ismi ve ortak değeri haline gelen Yüksel, ilk olarak 26 Ekim 1977 günü Darüşşafaka Lisesi’nin önünde üç arkadaşı ile birlikte 8 sol görüşlü kişinin saldırısına uğradı. Daha sonra 23 Şubat 1979 günü 21 yaşında Cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda vurularak şehit edildi. İslâmi şuuru, feraseti ve aksiyoner kimliğiyle dikkat çeken Yüksel, Milli Türk Talebe Birliği’nde, Akıncılar Hareketinde ve Milli Gençlik Vakfı’nda aktif olarak rol almıştı. Fatih Camii’nde şehit edilen Yüksel, Edirnekapı Şehitliği’nde medfun bulunuyor.