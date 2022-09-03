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Kültür - Sanat Şehid Bayram Ali Öztürk Hoca rahmet ve minnetle yâd ediliyor!
Kültür - Sanat

Şehid Bayram Ali Öztürk Hoca rahmet ve minnetle yâd ediliyor!

İsmailağa Camiî’nde vaaz ederken bıçaklanarak şehid edilen Bayram Ali Öztürk Hoca, rahmet ve minnetle yâd ediliyor!

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:45:00 -
Şehid Bayram Ali Öztürk Hoca rahmet ve minnetle yâd ediliyor!

2006’da İsmailağa Camiî’nde vaaz ederken bıçaklanarak şehid edilen Bayram Ali Öztürk Hoca, rahmet ve minnetle yâd ediliyor!

Bayram Ali Öztürk Hoca, şehadetinin 16. sene-i devriyesinde kabr-i şerifi başında yâd edilecek.

Yarın ikindi namazı sonrası Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde Kur’an’ı Kerim tilaveti olacak.

Yolu yolumuzdur!

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