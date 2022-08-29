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Kadın - Aile Şeftalili yaz keki tarifi: Lezzetiyle şaşkına döneceksiniz
Kadın - Aile

Şeftalili yaz keki tarifi: Lezzetiyle şaşkına döneceksiniz

Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz, canınız çayın yanında tatlı bir şeyler çektiyse İşte doğru yerdesiniz tam size göre tarif. Şeftali keki tarifini yaptığınız zaman enfes kokusunu duyan komşularınız kapınıza dayanırsa sakın şaşırmayın. Bu keki yiyenler parmaklarını da yiyecek. İşte şeftali keki tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-08-29 17:46:00 - 2022-08-29 17:51:09
Şeftalili yaz keki tarifi: Lezzetiyle şaşkına döneceksiniz

Akşama misafir gelecekse, komşularla güne gidiyorsanız, canınız tatlı bir şeyler istiyorsa çayın yanına pratik bir şekilde yapabileceğiniz şeftali kekini bir kere tadan müptelası olacak. Çay ve kahve keyfinize keyif katacak bu tarif sayesinde herkes sizin evde toplanacak. Misafire doyamayacağınız günlerin kahramanı olacak bu kek tarifini tarif defterinize eklemeyi sakın unutmayın.

Şeftalili yaz keki tarifi 

Şeftali keki için malzemeler:

- 3 yumurta

- 2,5 su bardağı un

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı süt

- 4 adet şeftali

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Şeftalili yaz keki tarifi nasıl yapılır?

Şeftali keki yapımına başlarken ilk önce yapmanız gereken aşama yumurta ve keki iyice çırpmaktır. Derin bir karıştırma kabının içine yumurta ve şekeri alın ve bu iki malzemeyi köpürünceye kadar iyi bir şekilde çırpın. Unutmayın ki hangi keki yaparsanız yapın en önemli püf nokta, yumurta ve şekeri çok iyi şekilde çırpmaktır. Bu iki malzemeyi iyice köpürttükten sonra süt, sıvı yağ ve vanilyayı da karışımın içine ilave edin. Bu üç malzemeyi de karışıma ekledikten sonra çırpmaya devam edin. Kullanacağınız unu be kabartma tozunu başka bir yerde iyice harmanlayın ve karıştırma kabındaki diğer malzemelerin üzerine ilave edin. Bütün malzemeleri tekrar iyi bir şekilde karıştırın. Şeftalilerin 3 tanesinin kabuklarını soyup küp şeklinde küçük küçük doğrayın ve kek harcınızın içine ekleyip karıştırın. Karıştırma iştemini tahta kaşıkla veya bir silikon spatula yardımıyla yavaş bir şekilde yapmanız önerilir. Hazırladığınız hamur karışımını yağlanmış kek kalıbına dökün. Kalan şeftaliyi ise ince ince dilimleyin ve hamurun üzerine güzelce dizin. Önceden ısıttığınız 180 dereceye ayarladığınız fırında 35 dakika kadar pişirin. 35 dakikanın sonunda fırından alın be soğumaya bırakın. Kekiniz soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Yiyenlere parmaklarını da yedirecek bu şeftali keki tarifini öğrenmek için kapınızın önünde sıraya giren komşularınız, istediğiniz her şey yapacak... Şimdiden afiyet olsun...

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