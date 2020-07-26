Şefik Ok kimdir? Şefik Ok ne iş yapıyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde Şefik Ok da yer aldı. Peki Şefik Ok kimdir?
Uzun yıllardır Küçükçekmece’de yaşayan ve burada hem ticaret hemde siyaset yapan Şefik Ok, 31 Mart yerel seçimleri için CHP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı adayı olmuştu. Şefik Ok, geçmiş dönemlerde Küçükçekmece Meclis üyeliği de yaptı.