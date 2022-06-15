Şeffaflık nutukları yine lafta kaldı... İmamoğlu çatır çatır satıyor

Göreve gelmelerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İstanbul'a elle tutulur bir hizmet sunamayan Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimi, geçmişte AK Parti tarafından yapılan ve görev süresi dolduğu için yarım kalan projelerin üzerine konarak 'Biz yaptık' algısı oluşturdu.

Göreve gelmelerinden bu yana tüm ihalelerin şeffaf olacağını söyleyen İBB yönetimi, sessiz sedasız İBB'nin haklarını satışa çıkardı.

Çatır çatır satıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk çevre icraatının 25 Haziran'da çevre denetim teknesine el koymak olduğunu öne süren Hasanoğlu, çevreye katkı sağlayan projeler yapıldığında karbon kredisi elde edildiğini anlattı.

Biriktirilen karbon kredilerinden ilave gelir elde edilebildiğini ifade eden Hasanoğlu, "Göreve gelince İBB'nin biriktirdiği karbon kredilerini Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Sattı. Ne kadar? 8,5 milyon dolar değerinde karbon kredisi sattı, 145 milyon lira. Ekrem İmamoğlu'ndan böyle bir açıklama duyan var mı? Hani şeffaftı bunlar? Çatır çatır satıyor Ekrem Bey, sessiz sedasız" dedi.

Haliç fiyaskosu

AK Parti İstanbul'da görevi devraldığında kokudan yanından bile geçilmeyen Haliç'i su sporları yapılacak seviyeye getirerek temizledi. CHP'li İBB'nin yönetiminde ise pis ve koku yayan Haliç geri döndü.

İmamoğlu'nun ikinci çevre icraatının Haliç'i simsiyah hale getirmek olduğunu ifade eden Hasanoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Hemen çıkıp 'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliğinin yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. Seymen'den 75-80 kilometre, 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Kemerburgaz'da da eski arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'nin kanalına veriyorlar. İSKİ'nin kanalından artan Haliç'e geliyor. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi. Beceriksizliğini kapatmak için trol ordularıyla milletin kafasını karıştırmaya çalışan algı operasyonu, 6'lı masanın İstanbul şubesi oldu."

Seçim öncesi çevre ve ulaşım konusunda verilen çok fazla vaadin yerine getirilmediğini kaydeden Hasanoğlu, AK Parti'nin ise 450 millet bahçesi yaptığını anımsatarak, "Bu millete, Recep Tayyip Erdoğan'ın armağanıdır bu." şeklinde konuştu.

Haber7