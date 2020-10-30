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Aktüel Seferihisar açıklarındaki deprem
Aktüel

Seferihisar açıklarındaki deprem

Antalya ve Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:42:06 -
Seferihisar açıklarındaki deprem

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Antalya ile Muğla'dan itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin tam donanımlı 4 kurtarma aracı ile 15 personelin, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e yola çıktığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiklerini, ihtiyaç duyulması halinde tüm ekipleri bölgeye sevk etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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