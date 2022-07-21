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Gündem Sefer Aycan’dan Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklaması
Gündem

Sefer Aycan’dan Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Suriye’nin özellikle Kuzeydoğu’suna yapılacak operasyonu destekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 16:11:00 -
Sefer Aycan’dan Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklaması

 

YENİ AKİT  ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin Kuzeydoğu’suna yapılacak operasyonu işaretini destekliyor ve olumlu buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerini ABD desteklesede; HDP ve CHP Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine hayır oyu vererek terör örgütlerini desteklesede; terör örgütlerini temizlemeye yönelik operasyonu destekliyoruz” diye konuştu.

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