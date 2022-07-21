Sefer Aycan’dan Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Suriye’nin özellikle Kuzeydoğu’suna yapılacak operasyonu destekliyoruz” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin Kuzeydoğu’suna yapılacak operasyonu işaretini destekliyor ve olumlu buluyoruz” ifadelerine yer verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerini ABD desteklesede; HDP ve CHP Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine hayır oyu vererek terör örgütlerini desteklesede; terör örgütlerini temizlemeye yönelik operasyonu destekliyoruz” diye konuştu.