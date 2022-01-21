Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş nereli kaç yaşında? Sedef Kabaş mesleği hangi okul mezunu?

Uzun yıllar gazetecilik, sunuculuk, ve eğitmenlik yapan CHP’nin ‘akıl’ hocası Sedef Kabaş'ın kim oduğu, hayatı, biyografisi, özgeçmişi bir hayli sorgulanıyor.

Sedef Kabaş kimdir?

1970 Londra doğumlu Sedef Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden en yüksek derece ile mezun oldu. Kazandığı Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Marmara Ü. Genel Gazetecilik Bölümü’nden ““Dünya ve Türk Basınında, Röportaj ve Söyleşi Geleneği”” üzerine yazdığı tezi ile 2006 yılında doktora derecesi aldı. İstanbul Akademi, Pera İstanbul, Bahçeşehir Ü., Kültür Ü., ve Kadir Has Ü.’ de “Medya İlişkileri”, “Diksiyon, Etkili Ses ve Beden Dili”, “Sunum Becerileri”, “Röportaj Teknikleri” ve “Etkili Haber Yazımı” üzerine (2001-2011) dersler verdi.

Sedef Kabaş ne iş yapıyor?

Halen üniversitelerde “konuk konuşmacı” olarak seminerler veriyor. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu.