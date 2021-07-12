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Gündem Sedat Peker organize suç örgütüne operasyon! çok sayıda gözaltı var
Gündem

Sedat Peker organize suç örgütüne operasyon! çok sayıda gözaltı var

Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik İStanbul'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 15'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 11:25:00 -
Sedat Peker organize suç örgütüne operasyon! çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütünün, mağdur olan kişileri korkutmak amacıyla restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları belirlendi.

Örgüt adına yağmalama suçuna karışan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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