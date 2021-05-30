Sedat Peker 8. videoyu yayınladı mı? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker 8. video Youtube

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker yeni videoyu yayınladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin önemli mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in yayınladığı Youtube videolara ilişkin şunları söylemişti: “Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil Türkiye olduğunu anlamak için siluetlere bakmak yeterlidir."

MHP lideri Devlet Bahçeli de organize suç örgütü lideri Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alan videoları hakkında "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

Sedat Peker 8 videosu youtube

Sedat Peker 8. video Youtube. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker “Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak." paylaşımında bulunarak Türkiye’yi hede alan açıklamalarına devam edeceğinin paylaşında bulundu.

Sedat Peker’e operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik yeni gözaltı işlemleri uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale'de gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.