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Gündem Seçmenler sandığa gitmeyi sevdi! Bitmeyen seçimde 17. tur
Gündem

Seçmenler sandığa gitmeyi sevdi! Bitmeyen seçimde 17. tur

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:12:00 -
Seçmenler sandığa gitmeyi sevdi! Bitmeyen seçimde 17. tur

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle yapılan seçimlerin 16'ncı turunda da sonuç çıkmadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 16. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı.
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Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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