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Biyografi Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir
Biyografi

Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir’in Kuruluş Osman dizi oyuncu kadrosuna katıldığı filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklandı. 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezonu açacak olmanın mutluluğunun yaşandığı Kuruluş Osman’da Seçkin Özdemir’in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir hangi karekteri canlandıracak?

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:18:00 - 2020-10-04 17:19:17
Seçkin Özdemir kimdir? Kuruluş Osman Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl mesleği DJ olan Seçkin Özdemir, 2000 yılında Red Fm adlı radyoda seyircinin karşısına çıktı. Seçkin Özdemir, DJ olarak İstanbul, Antalya ve Bodrum’da çalıştı. 2008 yılında yayınlanan “Yaban Gülü" dizisinde Burak rolünü üstlenen Seçkin Özdemir, sözde tarihi dizisi olan ve yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin eleştirisini üzerine çeken Muhteşem Yüzyıl adı sözde dizide Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo rolünü oynadı.

2017 yılında yayınlanan Bir Nefes Yeter’de Yaman karekterini, 2018 yılırda ise Bücür adlı sinema filminde Gökhan karekterini oynayan Seçkin Özdemir’in Kuruluş Osman’da sürpriz bir karekteri oynayacağı öğrenildi.


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