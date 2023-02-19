Seçimlerle ilgili flaş iddia! Bahçeli’nin kararını bekliyorlar
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, seçimlerin ertelenebileceğine dair ortaya atılan iddiayı köşesine taşıdı.
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, seçimlerin ertelenebileceğine dair ortaya atılan iddiayı köşesine taşıdı. Söz konusu iddiayla ilgili Cumhur İttifakı'nın ne düşündüğünü masaya yatıran Özçelik, hem AK Parti, hem de MHP'nin tavrını aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:
"(…) Seçimle ilgili Cumhur İttifakı ne diyor?
AK Parti ve MHP şu anda sessiz.
Seçim tartışmasına girmek istemiyorlar.
“Seçimden kaçıyor” algısından endişeliler.
Ancak bu içlerinde konuşmadıkları anlamına gelmiyor.
AK PARTİ KULİSLERİ
AK Parti kulislerinden edindiğim bilgi şu:
Konu MKYK ve MYK’da ele alınmış.
Çok sayıda görüşme de yapılmış.
Üç eğilim öne çıkmış.
Bir grup depremin sarsıntısının geçmesini istiyor.
14 Mayıs’ta yapılacak seçim için endişeli.
Aleyhte olacağını düşünüyor.
18 Haziran’ı daha uygun buluyor.
İkinci grup ise tam tersi.
“Bir an önce yapalım” havasında.
Yılbaşından bu yana seçime yönelik alınan kararlar…
Etkisinin geçmesinden kaygılılar.
“14 Mayıs’tan vazgeçmeyelim” diyorlar.
Üçüncü grup ise karamsar.
“Depremin sarsıntısı geçmeli.
Seçimler mutlaka ertelenmeli.
Aksi halde ağır bir darbe yeriz” görüşünde.
GENEL EĞİLİM
Bir MKYK üyesi genel eğilimi şöyle özetledi:
“Seçimi erteleme zor.
Anayasanın zorlanması yanlış olur.
Aleyhimize bir sonuç verir.
Türkiye üzerine hesap yapanlar…
Deprem sabahı harekete geçtiler.
Onların ekmeğine yağ sürer.
Bütün seçenekler konuşuldu.
Partide farklı eğilimler elbette bulunuyor.
Genel eğilim seçimlerin ertelenmemesi.
Tarih için 18 Haziran öne çıkıyor.
Ama son kararı Reis verecek.
Reis 14 Mayıs’tan endişe duymuyor.”
MHP KULİSLERİ
MHP kulisleri de benzer.
AK Parti’deki farklı görüşler MHP’de de var.
Anayasaya dikkat çekiyorlar.
İç kargaşa planlarına vurgu yapıyorlar.
“Pusuda bekleyenler…
Seçimin ertelenmesi gündeme gelirse…
Anında düğmeye basarlar” diyorlar.
Bahçeli’nin kararını bekliyorlar."