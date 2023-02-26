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Medya Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle ilan etti
Medya

Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle ilan etti

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, aksi karar alınırsa 14 Mayıs’ta, alınmazsa normal zamanı olan 18 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı çalışmalara dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:29:00 -
Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle ilan etti

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, aksi karar alınırsa 14 Mayıs’ta, alınmazsa normal zamanı olan 18 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı çalışmalara dikkat çekti.

"YSK’nin şimdiden özel hazırlıklar içine girmesi gerekiyor" diyen Aydemir, özetle şunları kaydetti:

"Aksi karar alınırsa 14 Mayıs’ta, alınmazsa normal zamanı olan 18 Haziran’da yapılacak seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı çalışmalara dikkat çekmek istiyorum.

Seçimin sağlıklı koşullarda yapılması için sürecin yönetim ve denetimi, seçmen listelerinin ve sandık kurullarının oluşturulması, seçimin güvenliği ve yargısal denetimi, itirazların karara bağlanması…
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Bütün bu süreçlerinden Yüksek Seçim Kurulu sorumlu…

Deprem bölgesindeki illerin özel durumu; seçmenin önemli bölümünün bölgeden göç etmesi nedeniyle listelerin güncellenmesi gereği, seçmen kütüğü taşıma işlemleri, yıkılan binalar nedeniyle adres kayıt sorgulama işlemleri, sandıkların sağlıklı koşullarda kurulması, sandık kurullarının oluşturulması, askıya çıkan listelere itirazların karara bağlanması, müşahitlerin görevlendirilmesi, milletvekili sayıları ve bunlara yapılacak itirazlar…

Seçim takvimi yasal olarak henüz başlatılmadı ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun şimdiden bazı özel hazırlıklar içine girmesi gerekiyor. YSK’yla birlikte ilgili bütün kurumların, deprem bölgesindeki illerde seçimlerin sağlıklı şekilde, düzen içerisinde yürütülebilmesi için bazı çalışmalar yapması gerekiyor."

 

 

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Yorumlar

Arap Mustafa

Ülkede felaket yaşanırken bırak haziranı acılar bir nebze olsun dinsin mağdurlar normal yaşama dönsün ve bu yıl birlik beraberlik içinde gayret edelim seneye seçim hayırlısıyla olsun kim kazanırsa kazansın yeterki ülke ve milletimiz kazansın

Gültekin

Ülkemiz olağanüstü felaketi yaşarken ve artçılar devam ederken, halkın geleceğini değil de seçim düşünenleri anlayamıyoruz. Düşünülmesi, gerekenleri düşünmeyenler, yanlışta niçin ısrar ediyorlar?
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