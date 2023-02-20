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Medya Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle bir olanak kalmadı
Medya

Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle bir olanak kalmadı

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan önemli bir kulis bilgisi geldi. AK Parti ve MHP'nin önemli isimleriyle görüştüğünü belirten Sarıkaya, "Çok net söyleyebilirim ki seçimin 18 Haziran’dan ileri bir tarihte yapılma olanağı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:17:00 -
Seçimlerle ilgili flaş çıkış! Böyle bir olanak kalmadı

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan önemli bir kulis bilgisi geldi. AK Parti ve MHP'nin önemli isimleriyle görüştüğünü belirten Sarıkaya, "Çok net söyleyebilirim ki seçimin 18 Haziran’dan ileri bir tarihte yapılma olanağı kalmadı" ifadelerini kullandı. 

Sarıkaya, özetle şunları kaydetti: 

"Çok net söyleyebilirim ki seçimin 18 Haziran’dan ileri bir tarihte yapılma olanağı kalmadı.

Bunun da iki nedeni var…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlki, Anayasa değişikliği meselesi olduğu; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da böyle bir kararı almaya yetkili olmadığı görüşünün AK Parti içindeki etkin isimler tarafından da baskın şekilde savunulması…

MHP DE SICAK BAKMIYOR

Diğeri ki en önemlisi MHP’nin de seçimin ertelenmesi görüşüne karşı çıkması; bunun daha ağır sonuçları olacağına yönelik duruşu…

Nitekim son bir hafta içinde konuştuğum MHP’nin etkin isimlerinin hemen hepsinden aynı cümleyi işittim:

“Anayasa’nın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz.”

14 MAYIS’TA MI, 18 HAZİRAN MI?

Daha önce bu sütundan da belirttiğim gibi, benzer yaklaşıma AK Parti’de sahip olanlar da mevuttu.

Buna karşın bir başka grup da 18 Haziran sonrasına ertelenip, yerel seçim ile genel seçimin birlikte yapılması konusunda nabız yokladı. Ancak olmayacağını, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in erteleme konusundaki tutumunun net olduğunu anlayınca arayışlarına son verdi...

Sonunda seçim için iki tarih üzerinde duruluyor...

Burada birinciliği daha önce de açıklandığı gibi 10 Mart’ta kararın açıklanıp, 14 Mayıs’ta da seçimin yapılmasına dönük sürecin devam ettirilmesi görüşü.

Diğeri de zamanında yani, 18 Haziran’da yapılması…

MHP’nin ise 14 Mayıs veya 18 Haziran konusunda net bir kararı yok.

Hem sahanın temizlenmesi, gidenlerin geri dönmesi ve seçmen kütüklerinin oluşturulması için zamana ihtiyaç olduğu görüşü bazı yetkin isimleri tarafından dile getiriliyor olsa da parti kararına dönüşmüş değil…

Kararın AK Parti’de olduğunun altı çiziliyor. (…)"

 

 

 

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Yorumlar

Esra

3 gün sonra belli olur. 2.tur geziden sonrsa yani

Gültekin

Sayın Sarıkaya, kiminle görüştü bilmiyoruz, seçimler konusunda her kafadan farklı sesler çıkıyor, ülkemizin çok şükür ki sağ duyulu insanları var, seçimlerin ertelenmesi yerinde ve çok da anlamlı olur, neden; bu konu meclisteki vekil sayını ile aşılamıyorsa, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak, bu konuyu halka sormalıdır, acılar var, yıkımlar var, kayıplar var, göz yaşları var, deprem bölgelerindeki nüfus kaymaları var, dış devletlerin gözü üzerimizde, yaptıkları yardımların takibi var, millet acılı iken, ailesini, eşini, çocukları, işini, yuvasını kaybetmiş sen kalkacaksın hiç bir şey yokmuş gibi devlet yardımlarıyla seçime gideceksin, bu arzusuz tablo, inancımıza uymadığı gibi insanlığa da hiç uymuyor, bu acıların dindirilmesi gerekir, insanların hepsi kendi derdini düşünür durumdayken seçimi hiç düşünemezler. Bunu hiç kimse sağa, sola çekerek asla siyaset malzemesi yapmasın.
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