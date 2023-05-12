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Gündem Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Gündem

Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Yeniakit Publisher
2023-05-12 06:37:00 -
Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala son anket sonuçları paylaşıldı. Çıkan anket sonucunda, birinci ve ikinci parti arasındaki puan farkı 7 puan olarak açıklandı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 2 gün kala anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

 

İDEA Araştırma tarafından yayımlanan son sonuçlara göre aday listesinde birinci sıradaki aday ile ikinci sıradaki aday arasında 7 puan fark görünüyor.

 

SON ANKET SONUÇLARI

İlk aday, yüzde 50+1'i ilk turda elde ediyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci sıradaki aday ise 7 puan fark ile geride.

 

Cumhurbaşkanlığı sonuçları şöyle:

Birinci aday: %51,4

 

İkinci aday: %43,7

 

Üçüncü aday: %2,5

 

Dördüncü aday: %2,4

 

İŞTE PARTİLER ARASINDAKİ OY ORANLARI

Yapılan ankete göre oy oranları şu şekilde dağıldı;

 

Birinci parti: %38,3

 

İkinci parti: %27,5

 

Üçüncü parti: %8,3

 

Dördüncü parti: %8,3

 

Beşinci parti: %8.2

 

Altıncı parti: % 2,2

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