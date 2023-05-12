Seçimlere 2 gün kala son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala son anket sonuçları paylaşıldı. Çıkan anket sonucunda, birinci ve ikinci parti arasındaki puan farkı 7 puan olarak açıklandı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 2 gün kala anket sonuçları gelmeye devam ediyor.
İDEA Araştırma tarafından yayımlanan son sonuçlara göre aday listesinde birinci sıradaki aday ile ikinci sıradaki aday arasında 7 puan fark görünüyor.
SON ANKET SONUÇLARI
İlk aday, yüzde 50+1'i ilk turda elde ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İkinci sıradaki aday ise 7 puan fark ile geride.
Cumhurbaşkanlığı sonuçları şöyle:
Birinci aday: %51,4
İkinci aday: %43,7
Üçüncü aday: %2,5
Dördüncü aday: %2,4
İŞTE PARTİLER ARASINDAKİ OY ORANLARI
Yapılan ankete göre oy oranları şu şekilde dağıldı;
Birinci parti: %38,3
İkinci parti: %27,5
Üçüncü parti: %8,3
Dördüncü parti: %8,3
Beşinci parti: %8.2
Altıncı parti: % 2,2