Seçimler yaklaştı, Soyer 'çalışmaya' başladı! Para akıttığı konserlerden artakalan zamanlarda...

2004-2014 yıllarındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini 'lay lay lom' olarak gördüğünü açıklayan, 2019 yılı yerel seçimlerinde sosyal demokrat belediyecilikten bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4.5 yıllık görev süresinde başta heykel sayma, trafik konisi dizme olmak üzere birçok ilginç ihaleye imza attı.

MİLYONLARCA LİRA HARCADI

Soyer'in milyonlarca lira harcadığı ancak Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası projesi salyangoz hızı ile devam ederken Çiğli Tramvayı projesi ise yarım kaldı. Soyer, yüzülebilir körfez projesi, kentsel dönüşüm, çöp, çukur, ulaşım, alt yapı eksikliği nedeni ile su baskınları ve kötü koku gibi kentin kanayan yarası haline gelen problemlerini ise hala çözemedi. Seçimlere az bir zaman kala belediyecilik çalışmalarına kent merkezindeki asfalt yolları kazıp Mithatpaşa Caddesi'ndeki gibi tekrar asfaltlayarak başlayan Soyer bu kez Konak ile Kadifekale arasındaki bölgeye el attı.

Fevzipaşa Bulvarı'ndaki su kanalları, aydınlatma ve gerilim hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başladı. İkiçeşmelik bölgesinde yıllardır köstebek yuvası haline gelen Eşrefpaşa Caddesi'nde de asfaltlama çalışması başlatıldı. Kent merkezindeki çalışma temposunu gören vatandaşlar ise Tunç Soyer'e 'Günaydın' diye veryansın etti. Vatandaşlar, "Soyer seçimlere kadar aklın neredeydi? Temel sorunların çözülmesi için yerel seçimlerin gelmesi mi gerekiyordu?" dedi.