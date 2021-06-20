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Dünya Seçimler öncesi o ülke için kritik uyarı: İç savaş olabilir
Dünya

Seçimler öncesi o ülke için kritik uyarı: İç savaş olabilir

Etiyopya'da gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesi sosyal medya kaynaklı nefret söylemlerinin şiddet olaylarını tetikleyebileceği ikazında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:49:00 -
Seçimler öncesi o ülke için kritik uyarı: İç savaş olabilir

Addis Ababa Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Binyam Worku, AA muhabirine, Etiyopya siyasi yapısının, etnik kimliklerle tanımlanmasından dolayı sosyal medya kaynaklı nefret söylemlerinin şiddet olaylarını beslediğini bildirdi.

Aynı zamanda dijital medya üzerine araştırmalar yapan Worku, Etiyopyalıların yalnızca yüzde 6'sının sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen, nefret söylemlerinin sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde dolaşıma girmesinin toplumsal rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.

Worku, Facebook ve Youtube'un ülkede en çok istismar edilen sosyal medya platformları olduğunu hatırlattı.

Bu platformlardaki Etiyopyalı hesapların çoğunluğunun takma isimlerle açılmış hesaplar olduğuna dikkati çeken Worku, Etiyopya'daki herkesin seçim süreci kışkırtmalarına ve nefret söylemlerine karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Facebook önlem almıştı

Sosyal medya platformu Facebook tarafından 16 Haziran'da yapılan açıklamada, Etiyopya kaynaklı 65 hesap, 52 sayfa ve 27 grubun, "koordineli asılsız davranışlar" ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, bu faaliyetlerin ardındaki kişilerin, bilgi dezenformasyonu oluşturmak için koordineli şekilde hareket ettiklerinin tespit edildiği kaydedilerek, Facebook'un "içerikten çok davranışa odaklandığı" vurgulanmıştı.

Etiyopya'nın bazı bölgelerinde seçmenler 21 Haziran'dan sonraki tarihlerde sandığa gidecek

Ulusal Seçim Kurulu, güvenlik ve lojistik sıkıntılarından dolayı 21 Haziran'da oy kullanamayacak bölgelerin bir listesini açıklamıştı.

Buna göre Doğu Etiyopya'daki Harari bölgesi başta olmak üzere Somali ve Oromia eyaletlerinin bir çok bölgesinde ve Benishangul Gumuz eyaletindeki bir ilçede seçimler eylül ayında gerçekleştirilecek.

Çatışmaların devam ettiği ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ise 5,5 milyon kişinin oy kullanamayacak.

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