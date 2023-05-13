Seçimler öncesi kritik atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Akif Balta atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı.
Balta’dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci getirildi.
Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.