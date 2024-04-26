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Ekonomi “Seçimden sonra dolar 50 lira olacak” diyorlardı! Öyle mi? Tıkla gör..
Ekonomi

“Seçimden sonra dolar 50 lira olacak” diyorlardı! Öyle mi? Tıkla gör..

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:26:00 -
"Seçimden sonra dolar 50 lira olacak" diyorlardı! Öyle mi? Tıkla gör..

Yerel seçimlerin ardından doların 40 liraya hatta 50 liraya fırlayacağını iddia eden felâket tellalları, fena çuvalladılar. Lirayı itibarsızlaştırmak için yarışan kriz seviciler, doların stabil kalmasıyla suskunluğa büründüler. CHP yanlısı ve FETÖ firarisi çakma ekonomistlerin manipülatif açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekerken muteber iktisatçılarca “Muhalif kanallarda ya da sosyal ağlarda cirit atan Türkiye düşmanlarına aldanılmamalı. Hem ülkemize hem de paramıza güvenilmeli” denildi.

 BUĞRA KARDAN 

Mahalli seçimleri takiben doların 40 liraya hatta 50 lira varacağını belirten ekonomist müsveddeleri, yine çaktılar. Ekonomiyi sabote etmek için ellerinden geleni yapan felâket tellalları, doların stabil kalmasıyla dillerini yuttular. CHP yanlısı ve FETÖ firarisi çakma ekonomistlerin manipülatif açıklamaları toplumun kahir ekseriyetini sinirlendirirken muteber iktisatçılarca “Muhalif kanallarda ya da sosyal ağlarda cirit atan Türkiye düşmanlarına aldanılmamalı. Hem ülkemize hem de paramıza güvenilmeli” ifadeleri kullanıldı.

CHP VE FETÖ MİLİTANLARINA KANILMAMALI

Kriz şakşakçılarının yanılmaya devam ettiklerini dile getiren iktisatçı İsmail Çapak, yeniakit.com.tr’ye şu yorumlarda bulundu:

Ülkeye muhalefet eden karanlık mihraklar, ekonomiyi hedef alıyor. CHP ve FETÖ üyelerinin yalanlarını görüyoruz. Bunların ekonomiyi ve lirayı itibarsız kılma girişimlerini müşahede ediyoruz. Bunların seçimlerin ardından doların 40 lirayı hatta 50 lirayı bulacağı iddiaları boş çıktı. Hatta dolarda bir miktar gerileme oldu. Uyanık olunmalı. Ekonomiden anlamayan, orada burada çıkan, ‘Dolar şuraya varacak’ diyen CHP ve FETÖ üyelerine kanılmamalı. Bunlar, yalancı çoban gibiler.

Bilinmeli ki muhalif görünümlü olan ve sosyal ağlarda, muhalif kanallarda yer alan felâket tellalları hüsrana uğramaya devam edecek. Bunların algı oyunları bir bir çökecek. Bunların borsaya ilginin olmadığı yalanları ortada. Bu yalanların da patlayacağı belli. Ki borsaya yerli ve yabancı akının artacağının işaretleri geliyor.
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ÜLKE EMİN ELLERDE

Çapak, şunları kaydetti:

Rahat olunmalı. Unutulmamalı ki ülke emin ellerdi. Ekonomi rayında. Algı oyunları havada kalacak. Ülke kalkınacak, refah artacak. Emekliler mutlu edilecek. Türkiye, kolay bir dönemden geçmiyor. Şu anda jeosiyasi riskler var. İsrail-İran, Rusya-Ukrayna gerilimi durmadı. Bölgemizde yangın olduğu muhakkak. Ülkemizin de bu yangının yayılımını önlemek için didindiği hakikat.

Hükümet, ülkeleri barıştırmak için çırpınıyor. Kalkınma Yolu Projesi’ne de önem veriyor. Bu proje için atılan adımlar çok mühim. Bu proje öyle ya da böyle devreye girecek. Hükümet, Bağdat yönetimiyle de görüştü. ‘Kalkınma Yolu Projesi’ni uygulamaya koyacağım’ iletisini verdi. Bağdat yönetimine terör örgütünün projeyi baltalamaması için tedbir almaya davet etti.​ İnşallah Türkiye’nin önü açık. Irak’tan petrol pompalanmaya devam edecek. Buna Gabar’dan gelecek petrol de eklenince büyük bir enerji ağı teşekkül edecek. Muhalefet de felâket tellalı CHP ve FETÖ üyeleri de üzülecek.

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