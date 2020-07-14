Seçimden önce bir araya gelmişlerdi! Alevi dedesinden İmamoğlu'na sert tepki: Bu şekilde yapacaksan...

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, "Beylikdüzü Belediye Başkanı (o dönemin) Sayın Ekrem İmamoğlu 'Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi' mimari proje yarışması olarak düzenlenmişti. O bölgede yaşayan canlarımız cemevinin bittiğini ama belediye kendi bünyesinde vakıf ve dernek kurdurarak, tabir yerindeyse adeta kendine bir arka bahçe konumunda cemevi yarattıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"CHP’li belediyeler, cemevlerini arka bahçe konumuna getirdi"

"Şu soruyu bu konumda olan belediye başkanlarına sormak istiyorum, Belediye bünyesinde bir cami var mı? Elinizi cemevlerimizden ve inancımızdan çekin!" diyen Fırat, "Son dönemlerde CHP’li belediyeler cemevleri yapmaya başladılar. Fakat bu belediyeler yaptıkları cemevlerini Alevilere teslim etmekten çok kendi belediyelerine ve ilçe seçimlerinde etken olabilmek için oradaki gücü kendi arkasına almak için adeta tabir yerindeyse arka bahçe konumuna getirdi dönüştürdü. Bunu biz Alevilerin itikatine, inancına, gelenek, göreneklerine büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Bu doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Geçen hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cemevleri yaptıracağı yönünde bir açıklaması olduğunu hatırlatan Fırat, “Evet Sayın İmamoğlu Beylikdüzü’ne bir cemevi yaptırdı. Şimdi oradaki selefi olan belediye başkanı Sayın Çalık, orayı adeta kendi arka bahçesi konumuna getiriyor. Cemevinin başına kendisi de Alevi olan bir başkan yardımcısı atayarak adeta bir arka bahçe yaratıyor” ifadelerini kullandı.

"Cem'e girmezler sadece siyaset yapmak için oradalar"

Fırat, CHP’li belediyelerin cemevleri yönetimlerine atadıkları kişilerin de yine Alevi olmakla birlikte Aleviliği bilmediklerini söyleyerek "Yönetim belirlenirken kendine bağlı ve emirlerinden çıkmayan kişileri belirliyorlar. Sadece Aleviler ama Alevilikle ilgili en ufak bir bilgileri yok. Cem'e girmezler, sadece orada siyaset yapmak için varlar. Bu da onların işine geliyor." diye konuştu.

Fırat, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek bu şekilde cemevi yapılacaksa istemediklerini söyledi.

"İmamoğlu, bu şekilde cemevi yapacaksa yapılması taraftarı değiliz"

İmamoğlu’nun “Cemevleri yapacağız” sözünü bir kez daha hatırlatan Fırat, "Bu şekilde yapacaksa biz kesinlikle yapılması tarafı değiliz. Aleviler ihtiyaç duyduğu yerde cemevlerini de yaparlar. Bunun örnekleri var. Lütfen bizden, inancımızdan itikatimizden ellerini çeksinler" dedi.

"Bu işin rantını yiyorlar"

Fırat, bu konudaki itirazlarını dile getirdiklerinde farklı örgütlülükler olmasından yola çıkarak belediye başkanlarının "Hanginize verelim?" söylemini dile getirdiklerini belirterek, "Oysa ki kurullarımız var. Federasyonlarımız ile bu sorun çözülebilir ama çözüm üretmek istemiyorlar bu işin rantını yiyorlar" dedi.

Alevi dedesi, CHP'ye seslenerek "Cemevleri arka bahçeniz değildir, cemevlerinden elinizi çekin. Yoksa farklı bir tavır takınırız." ifadesini kullandı.