  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu

Sadece kimlik yeterli! İşte vize ve pasaportsuz gidilebilen 5 ülke

Rusya'nın KKTC kararına sinirlendiler: Putin bizi sırtımızdan bıçakladı

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Hem Öcalan seviciliği yap hem itiraz et!

Cemal Enginyurt kendi babasını Arap seviciliği ile itham etti!

Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Necmettin Batırel'den 'eyvah eyvah' dedirtecek akaryakıt tahmini! Rakamı duyan istasyonlara koşacak

Türkiye'den gasp ettikleri F-35'ler başlarına bela oldu! Çok büyük problem patlak verdi

Orta Amerika ülkesinden 'Yok artık' dedirten hamle! Türkiye'de SİHA, helikopter, zırhlı araç ne varsa aldılar
Gündem Seçim süresince “Beşli Çete” dillerinden düşmedi... Meğer ihale bile vermişler
Gündem

Seçim süresince “Beşli Çete” dillerinden düşmedi... Meğer ihale bile vermişler

Yeniakit Publisher
2023-08-12 11:35:00 - 2023-08-12 11:38:36
Seçim süresince "Beşli Çete" dillerinden düşmedi... Meğer ihale bile vermişler

CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” dediği gruptaki en büyük şirkete 3 milyar TL’lik firma kazancı olacak ihale verdiği ortaya çıktı.

Avrasya anket sahibi Kemal Özkiraz bugün gün içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Kemal Kılıçdaroğlu’nun  İzmir’de kendi belediye başkanı tarafından nasıl ihanete uğradığını belgelerle açıklayacağım diyerek ‘görün Klılıçdaroğlu nasıl satılmış’” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda belgelere de yer veren Özkiraz, “Allahtan korkmadınız, Halktan sakladınız anladık da sizi oraya belediye başkanı yapan genel başkanınızdan da utanmadan nasıl seçimden önceki son gün bu rant projesine imza attınız? Siz bunu açıklayacaksınız? Üstüne yatarız sanmayın. Bu sadece varan 1....” diyerek Konak Belediyesi’nde yapılan yolsuzlukları açıklamaya devam edeceğini ifade etti.

BAHSETTİĞİ İSİM KİM

Özkiraz’ın bahsettiği İzmir’deki belediye başkanı 15 yıl boyunca İzmir’in Narlıdere belediyesini yöneten 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olmak istese de Genel Merkez tarafından yine bir ilçe belediyesi Konak’a atanan Abdül Batur olduğu anlaşıldı.

5’Lİ ÇETE’YE 3 MİLYAR TL KAZANÇ

Narlıdere belediye başkanlığı döneminde 11 mahalleli ilçede kentsel dönüşüm başlatan  iddialara göre anlaştığı firmalar tarafından adı “yüzde 10 Batur” olarak lanse edilen Konak Belediye başkanı Abdül Batur’un 2023 Genel Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” dediği gruptaki en büyük şirkete 3 milyar TL’lik  firma kazancı olacak ihale verdiği ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

SEÇİMİN SON GÜNÜ 12 MİLYAR TL’LİK İHALE

Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilinden düşürmediği 5’li çeteye, İzmir’de CHP’li belediye başkanı Abdül Batur, 402 ofis 174 ultralüx daire anlaşması yaptı. Bugün emlak değeri yaklaşık 12 milyar lira olan bu ihaleyi Rönesans firmasına seçimin son günü veriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde 5’li çeteyi eleştirerek yolsuzluklarını deşifre edeceğini ifade ederek, seçimi kazandığı taktirde 5’li çeteden "tüm çaldıklarınızı fitil fitil geri alacağım” demişti.

Kılıçaroğlu’u 5’li çeteden paraları geri almak isterken, İzmir’in en önemli ilçesi Konak Belediye Başkanı Batur’un 5’li çeteye ihale vermesi ve ilişkisi hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

Bebek katili İsrail'in terörüne BM gibi, Türkiye’deki "Beşli Çete" de Sessiz!
Bebek katili İsrail'in terörüne BM gibi, Türkiye’deki “Beşli Çete” de Sessiz!

Dünya

Bebek katili İsrail'in terörüne BM gibi, Türkiye’deki “Beşli Çete” de Sessiz!

Beşli Çete’nin Ağır Topu TÜSİAD’a Kemalist Aydın’dan "ağır" suçlama: "CIA bağlantılı NED’den para aldı!"
Beşli Çete’nin Ağır Topu TÜSİAD’a Kemalist Aydın’dan “ağır” suçlama: “CIA bağlantılı NED’den para aldı!”

Ekonomi

Beşli Çete’nin Ağır Topu TÜSİAD’a Kemalist Aydın’dan “ağır” suçlama: “CIA bağlantılı NED’den para aldı!”

Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!
Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!

Siyaset

Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!

Muhalif cenahı rezil kepaze eden gelişme! Hani beşli çeteye peşkeş vardı!
Muhalif cenahı rezil kepaze eden gelişme! Hani beşli çeteye peşkeş vardı!

Gündem

Muhalif cenahı rezil kepaze eden gelişme! Hani beşli çeteye peşkeş vardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bal

'Yolsuzluk' zaten CHP'nin göbek adıdır...

cetenin siyasi ayagi bunlar

.......
TÜM YORUMLARA GİT
Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar
Kobi

Merkez Bankası kritik gelişmeyi Türkiye’ye duyurdu! Müthiş haber müthiş: Tamı tamına 674 milyon dolar

Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Buna göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kayde..
Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son, artık geçit bile yok
Kadın - Aile

Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son, artık geçit bile yok

Cildimizi daha genç göstermek amacıyla bir sürü kozmetik ürün kullanıyoruz. Erken yaşlanma, siyah noktalar, sivilce ve lekeler hayatımızı çe..
Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia
Gündem

Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Yer bilimci Profesör Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23