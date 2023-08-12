Seçim süresince “Beşli Çete” dillerinden düşmedi... Meğer ihale bile vermişler

Avrasya anket sahibi Kemal Özkiraz bugün gün içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de kendi belediye başkanı tarafından nasıl ihanete uğradığını belgelerle açıklayacağım diyerek ‘görün Klılıçdaroğlu nasıl satılmış’” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda belgelere de yer veren Özkiraz, “Allahtan korkmadınız, Halktan sakladınız anladık da sizi oraya belediye başkanı yapan genel başkanınızdan da utanmadan nasıl seçimden önceki son gün bu rant projesine imza attınız? Siz bunu açıklayacaksınız? Üstüne yatarız sanmayın. Bu sadece varan 1....” diyerek Konak Belediyesi’nde yapılan yolsuzlukları açıklamaya devam edeceğini ifade etti.

BAHSETTİĞİ İSİM KİM

Özkiraz’ın bahsettiği İzmir’deki belediye başkanı 15 yıl boyunca İzmir’in Narlıdere belediyesini yöneten 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olmak istese de Genel Merkez tarafından yine bir ilçe belediyesi Konak’a atanan Abdül Batur olduğu anlaşıldı.

5’Lİ ÇETE’YE 3 MİLYAR TL KAZANÇ

Narlıdere belediye başkanlığı döneminde 11 mahalleli ilçede kentsel dönüşüm başlatan iddialara göre anlaştığı firmalar tarafından adı “yüzde 10 Batur” olarak lanse edilen Konak Belediye başkanı Abdül Batur’un 2023 Genel Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” dediği gruptaki en büyük şirkete 3 milyar TL’lik firma kazancı olacak ihale verdiği ortaya çıktı.

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SEÇİMİN SON GÜNÜ 12 MİLYAR TL’LİK İHALE

Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dilinden düşürmediği 5’li çeteye, İzmir’de CHP’li belediye başkanı Abdül Batur, 402 ofis 174 ultralüx daire anlaşması yaptı. Bugün emlak değeri yaklaşık 12 milyar lira olan bu ihaleyi Rönesans firmasına seçimin son günü veriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde 5’li çeteyi eleştirerek yolsuzluklarını deşifre edeceğini ifade ederek, seçimi kazandığı taktirde 5’li çeteden "tüm çaldıklarınızı fitil fitil geri alacağım” demişti.

Kılıçaroğlu’u 5’li çeteden paraları geri almak isterken, İzmir’in en önemli ilçesi Konak Belediye Başkanı Batur’un 5’li çeteye ihale vermesi ve ilişkisi hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.