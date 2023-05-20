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Siyaset Seçim sonuçları Güldür Güldür'ün muhalefet skecini hatırlattı!
Siyaset

Seçim sonuçları Güldür Güldür'ün muhalefet skecini hatırlattı!

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:25:00 -

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Güldür Güldür'deki muhalefet skeci tekrar gündeme geldi.

Güldür Güldür ekibinin aylar önce yaptığı siyasi skeç, seçimlerden sonra yeniden gündem oldu. 'Konforlu muhalefet' isimli muhalefet parodisi yapılan skeç sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Skeçte anket sonuçlarına göre seçimi kazanmak üzere olan bir muhalefet partisinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü yer alıyor. Muhalefet yapmaya alıştığını belirten parti lideri ve ekibi seçimi kaybetmek için bir çıkış yolu ararken, yaşanan diyaloglar çok konuşuldu.

İşte çok konuşulan 'Konforlu muhalefet' isimli skeçteki diyaloglar:

Muhalif parti olarak, anket sonuçlarına göre, seçimi, maalesef kazanıyoruz.

Tamam başkanım, sakin olun başkanım, üzülmeyin başkanım.
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Nasıl tamam, nasıl sakin Tufan ya, bizim oyumuz niye yükseldi durup dururken, ya ben muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem haa.

Ben şoktayım şuan.

Sen sus. Senin yüzünden oldu zaten, sen bana geldin dedin ki: Başkanım bir süre sessiz kalalım. Şuraya baksana sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış.

Boş laf bunlar, ulan bi icraat yapın da şu seçimi kaybedelim be, demek ki ben sizi iki gün boş bıraksam beni ilk turda seçtireceksiniz ha.

"Ya kazanırsak, ben riske giremem. Kusura bakmayın bir sürü göçmen geliyor, ülke 100 milyon oldu, ben bu kadar insanla uğraşamam ha.

Başkanım bir şeyi kırk kere söylerseniz olur, gideceksiniz gideceksiniz dediniz , başımızı belaya soktunuz.

Oğlum ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim, neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya, ben nerde doğru yaptım.

Başkanım yalnız o konuyu düzelteyim sizlik bir durum yok, biz kazanmıyoruz onlar kaybediyor.

Başkanım ben hiç hazır değilim ya, sabahın köründe kalk, bir takım insanlarıyla görüş, Çin'le Avrupa arasında köprü kur, Orta Doğu'yu düşünmek bile istemiyorum, durup dururken Dışişleri Bakanı oluyorum ya.

Başkanım bir dış borç var, 50 yıl ülkenin gelirleri bağlanmış bir iktidara gelirsek donumuza kadar alırlar."

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