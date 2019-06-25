0553 313 94 23

Seçim sonrası bomba iddia: Binali Yıldırım o makama getirilecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına getirileceği iddia edildi.

25 Haziran 2019 Salı 16:24
Seçim sonrası bomba iddia: Binali Yıldırım o makama getirilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre 3 milyon 935 bin 444 oy alan Binali Yıldırım yüzde 44,99 ile ikinci, 4 milyon 741 bin 870 oy alan Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 ile birinci oldu.

AK Parti'nin seçim sonrası hareket planı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kabineden, parti yönetimine kadar, İstanbul il yönetimi ve ilçe yönetimlerine kadar birçok alanda radikal değişiklikler bekleniyor. Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm seçenekleri masaya yatırıp hızla ülkenin gerçek gündemine dönülmesini planladığı belirtiliyor.

Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda değerlendirme sürecine girilecek.

Yıldırım'ın yeni görevi ne olacak?

Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev vereceği veya Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım'ın, "herhangi bir görev istemeyebileceği" yorumu da yapılıyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:24
  1. İstanbul
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Emre BayındırEmre Bayındır23 dk önce
    Makamla doğdular sanki. Makamsız yaşayamaz bunlar. Zavallı müslümancık bozmaları. Bu sefer de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yemeye devam edecek milletin parasını. Sanki parası yokmuş gibi. Hey Allah'ım. Bırakın da gençler iş yapsın biraz, alooo!
  • Mikail okurogluMikail okuroglu24 dk önce
    İnşaallah yakışır Allah CC yardımcımız olsun.
  • fatıfatı26 dk önce
    halk erken secım ıstıyo erken emelılık yoksa oyda yo

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu arama-kurtarma çalışmalarına destek
  1. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
  2. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
  3. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
  4. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
  5. Araklı'daki sel
  6. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
  7. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
  8. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
  9. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
  10. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
  11. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
  12. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
  13. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
  14. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
  15. Aziziye’de haşerelere geçit yok
  16. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
  17. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
  18. New York borsası karışık seyirle açıldı
  19. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
  20. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
  21. Altının kilogramı 264 bin liraya..
  22. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
  23. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
  24. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
  25. Otomobil yolun kenarında bulunan..
  26. İBB seçiminin yenilenmesi için..
  27. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
  28. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
  29. Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon..
  30. (Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar..
Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

Günün Karikatürü

25 Haziran 2019
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı