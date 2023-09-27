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Gündem Seçim öncesi söz vermişti… Şimdi hayata geçiyor! Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı
Gündem

Seçim öncesi söz vermişti… Şimdi hayata geçiyor! Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 09:00:00 -
Seçim öncesi söz vermişti… Şimdi hayata geçiyor! Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Erdoğan, "Bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulana kadar yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi desteğinin pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi desteği hakkında konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."


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