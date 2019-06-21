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Seçim öncesi çarpıcı karikatür! Kim kazanır sorusuna olay cevap

23 Haziran'da tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine iki gün kala toplumun birçok bölümünden gelen açıklamalar sonrası bazı seçmenlerde oluşan kafa karışıklığı karikatürlere yansıdı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:16
Seçim öncesi çarpıcı karikatür! Kim kazanır sorusuna olay cevap

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçiminin tespit edilen usulsüzlükler dolayısıyla YSK tarafından iptal edilmesinin ardından 23 Haziran seçimlerine iki gün kala seçmenin kafasındaki kararsızlık karikatürlere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bir karikatürde bir kişinin "Noldu şimdi, seçimi kimin kazanacağı belli mi?" sorusuna karşısındaki kişinin verdiği cevap çok paylaşılanlar arasına girdi.

Belirsizlik karikatürlere konu oldu

İki sonra yapılacak seçimle aylardır netlik kazanmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak. Seçime kısa bir süre kala toplumun birçok kesiminden farklı açıklamalar gelirken İstanbul'da yaşayan vatandaşların kafasındaki belirsizlik karikatürlere konu oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir karikatürde parkta oturan iki vatandaşın arasında dönen seçim diyaloğu görenleri gülümsetti.

"Ülkücü seçmen Apo'ya kızıp Ekrem'e verirken..."

Çok sayıda vatandaşın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, parkta oturan iki vatandaşın arasında seçim diyaloğu yapılıyor. Vatandaşın birinin yanındaki kişiye "Noldu seçimi kimin kazanacağı belli mi?" sorusu üzerine karşısındaki vatandaş, "Yok, ülkücü seçmen Apo'ya kızıp Ekrem'e verirken Kürt seçmen de Apo'yu dinleyip Binali'ye verirse, bu durumdan rahatsız olan ulusalcılar sandığa gitmezse, Lazlar pontusluk lafına kızarken, erkek çocuk babaları da bedava bez şartını kabul eden adayı bulursa, Reis de portakalı soyarsa sanırım Sisi kazanıyor" cevabını veriyor. Aldığı cevaptan hiçbir şey anlamayan vatandaş ise "Allah kahretsizn böyle seçimi be!" ifadelerini kullanıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:16
  1. İstanbul
  2. 23 haziran seçimleri
  3. karikatür

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