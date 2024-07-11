Seçim öncesi böyle vaad etmiyorlardı! CHP'nin tek işi yıkmak

CHP'nin Avcılar Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan ahır ve barakaları yıkmak için harekete geçti.

Barakalarla ilgili koku ve sinek gibi çok sayıda şikayet ile söz konusu yerlerde uyuşturucu satışı yapıldığı iddialarıyla hareket eden CHP Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, sorgusuz sualsiz barakaları yıkmak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yanı sıra yıkım sırasında Avcılar Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, Temizlik ve Fen İşleri görevlileri de hazır bulundu.

Kanal boyu olarak bilinen alanda sabah saat 10.00'da başlayan yıkım akşam saatlerine kadar sürdü. Çalışmalarda baraka ve ahırlar iş makinalarıyla yıkıldı.

BARAKA SAHİPLERİYLE GERGİNLİK

Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen, bazı hayvan sahipleri hayvanlarını tahliye etmedi. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle barak sahipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Bir süre devam eden gerginlik sonrası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kümes hayvanları da ahır ve barakalardan çıkarıldı.

Bir kuzu besicilere ait koltuğa konularak yıkım alanından uzaklaştırılırken, kuluçkaya yatan kaz yumurtalarıyla başka bir bir yere alındı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinin kaçak baraka ve ahırlarla ilgili çalışmalarının süreceği öğrenildi.