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Siyaset Seçim Kanunu'ndaki değişiklikle bu çarpık sistem sonlanacak! Daha az oy alan parti nasıl daha çok milletvekili çıkartabilir?
Siyaset

Seçim Kanunu'ndaki değişiklikle bu çarpık sistem sonlanacak! Daha az oy alan parti nasıl daha çok milletvekili çıkartabilir?

Cumhur ittifakının önerisi ile yasalaşan Seçim Kanunu'ndaki değişiklikle, bazı illerde daha az oy alıp, daha fazla milletvekilliği seçilmesinin önüne geçilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:42:00 - 2022-03-16 00:24:21
Seçim Kanunu'ndaki değişiklikle bu çarpık sistem sonlanacak! Daha az oy alan parti nasıl daha çok milletvekili çıkartabilir?

 Yeniakit.com.tr 

2018 Genel Seçimleri'nde, Elazığ'da 47 bin oy alan MHP'nin milletvekili çıkaramamasına karşın, 37 bin 696 oy alan CHP'nin bir milletvekili çıkartması mevcut sistemin eksiklikliğini göz önüne sermişti.

AK Parti ve MHP'nin önerisi ile yapılan Seçim Kanunu'ndaki değişiklikle, Elazığ gibi Kastamonu'da da yaşanan çarpıklığın önüne geçilecek.

Kastamonu'da da aynısı oldu!

2018 seçiminde, Elazığ'da olduğu gibi Kastamonu'da da sandıktan daha fazla oy alan parti milletvekili çıkaramazken, daha az oy alan parti milletvekili koltuğu kazanmıştı.

Kastamonu'da sandıktan çıkan oyların yüzde 20.1'ine denk gelen 50 bin 70 oyun sahibi MHP'ye milletvekili verilmezken, yüzde 15.6 oyun karşılığı 38 bin 790 oy alan CHP bir milletvekili çıkartmıştı.

Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek
Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek

Siyaset

Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek

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