Seçim bitti şov bitmedi

HABER MERKEZİ

Seçim sandığının görünmesiyle cami cami dolaşarak seçim çalışmaları ve cami açılışı yapan eş genel başkanlarının ardından CHP’li başkanlar da 2028 seçimleri için şimdiden çalışmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde muhacir düşmanlığı ile gündemden düşmeyen, yardımı kesen, başörtülü belediye meclisi üyesine hakaret eden, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kendisini affeden genel başkanlarının izinden gidiyor.

Tanju Cumhurbaşkanlığına oynuyor

31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen ve ilerideki dönemde hedef büyüterek gözünü Ankara’ya diken Tanju Özcan yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin etti. Kamuoyunda kıvraklığıyla gündemden düşmeyen CHP’li Özcan’ın Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etmesi CHP’lilerin nasıl ikiyüzlü bir siyaset yürüttüklerini gözler önüne serdi. Öte yandan her fırsatta AK Partili belediyelerin yaptığı İslami etkinlikleri bahane ederek ‘laiklik elden gidiyor, şeriat gelecek’ diyerek halkı galeyana getirip korku siyaseti yapan CHP’liler mazbatalarını alır almaz ya camiye koştu ya da Kur’an-ı Kerim öperek göreve başladı.

Ahmet Öküzcüoğlu, Veli Gündüz Şahin

Yerel seçimlerde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan Alaşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine de Kur’an-ı Kerim’i öperek başlarken Ankara’nın Mamak ilçesinin yeni belediye başkanı CHP’li Veli Gündüz Şahin de göreve başlamasının ardından ilk toplantısına Kur’an-ı Kerim’i öpmüştü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın ise seçim sabahı Balıkesir’in tarihi Zağnos Paşa Camii’nde esnaflarla beraber sabah namazını kılmıştı.

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