  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği MHP ve DEM heyetleri bayramlaştı Savaş personel kıtlığına yol açtı ‘Eleman aranıyor’ 2 yıl aradan sonra yeniden! AK Parti ile CHP bayramlaştı Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler
Spor "Seçilsek de seçilmesek de 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz"
Spor

"Seçilsek de seçilmesek de 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Seçilsek de seçilmesek de 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz"

Elazığspor Başkan Adayı Ahmet Toprak, kongre sonucundan bağımsız olarak Elazığspor'a 30 milyon TL hibe edeceklerini açıklarken, diğer başkan adaylarına da aynı sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.

2. Lig'de yeni sezon öncesi Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki Elazığspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı almış, yeni sezon hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte iş insanı Ahmet Toprak başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Sadece konuşan değil, taşın altına elini koyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Toprak, "Bu nedenle kongre sürecini beklemeden, mevcut yönetimimizle istişare halinde transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü bu şehrin kaybedecek ne bir dakikası ne de heba edecek bir yılı vardır. Bu vesileyle kamuoyuna bir kez daha açık çağrıda bulunuyorum. Kongre sürecine kadar, seçilsek de seçilmesek de Elazığspor'umuza 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Aynı hassasiyet ve fedakarlığı tüm başkan adaylarından da bekliyoruz. Aday olan herkes, kongre sürecini beklemeden kulübümüze 30 milyon TL hibe ederek bu büyük mücadeleye omuz vermelidir. Çünkü bugün burada önemli olan şahıslar değil; şanlı armamız, büyük taraftarımız ve Elazığspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşma hayalidir. Ben ve yönetimim, üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun bilinciyle kongre sürecine kadar Elazığspor'umuz için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23