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Aktüel "Seçilmiş Anlar" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı
Aktüel

"Seçilmiş Anlar" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

Küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarıyla "Seçilmiş Anlar" sergisi, 31 Mart'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:41:05 -
"Seçilmiş Anlar" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarından oluşan "Seçilmiş Anlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İş adamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nın ölümünün 10. yıl dönümünde fotoğraflarından oluşan sergi, İstanbul Modern'in ev sahipliğinde ziyarete açıldı.

Sergide, Şakir Eczacıbaşı'nın 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflardan 1980'li yıllardaki çalışmalarına, Anadolu coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtan karelerden kültür sanat alanında dönemin önemli aktörlerinin portrelerine kadar çeşitli eserler bulunuyor.

Sanatçının, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonundaki pek çok çalışmasının yanı sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na bağışladığı fotoğraf koleksiyonundan bir seçkinin de yer aldığı sergide, 300'den fazla eser yer alıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği sergi, 31 Mart 2021'e kadar ziyarete açık olacak.

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