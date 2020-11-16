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Aktüel Seçildiği gün ölen Boşnak belediye başkanı adayı Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Seçildiği gün ölen Boşnak belediye başkanı adayı Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:10:43 -
Seçildiği gün ölen Boşnak belediye başkanı adayı Mirsad Peco son yolculuğuna uğurlandı

TRAVNİK (AA) - Bosna Hersek'te dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Travnik kentinde belediye başkanlığına seçilen ancak aynı gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mirsad Peco'nun cenazesi toprağa verildi.

Peco'nun Travnik'in Goles kasabasında kılınan cenaze namazına adayı olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerinin yanı sıra yakınları katıldı.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre, 63 yaşındaki Peco, oyların yüzde 45'inden fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Ölüm belgesinin CIK'ye ulaştırılmasıyla sürecin ne şekilde ilerleyeceğinin açıklanacağı ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan ve durumu birkaç gündür ağır olan Peco, dün sabah hayatını kaybetmişti.

SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Travnik'te belediye başkanlığını kazanan SDA adayı Peco'nun dün sabah yaşamını yitirmesi nedeniyle muhtemelen burada seçimlerin yenileneceğini söylemişti.

Bu arada, Mostar dışındaki tüm şehirlerde dün yapılan yerel seçimlerde katılımın yüzde 51 olduğu bildirildi.

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