Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve yoksullardan tarafım"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı VahapSeçer, ayrımcılık yapmadan hizmet vereceklerini belirterek, “Elbette benbaşkanlığım sürecinde taraf olacağım. Kadınlardan, çocuklardan, gençlerden,fakir fukaradan yana tarafım" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin’in dört bir köşesinde, toplumunfarklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Eski otogar civarındaki esnafla birkahvehanede yapılan toplantıda buluşan Seçer, proje ve hedeflerini özetledi,ardından esnafın sorunlarını dinledi.

Seçer, daha sonra Huzurkent Mahallesi’nde bir parkta düzenlenen toplantıdavatandaşlara hitap etti. Belediye başkanı olduğunda Anamur’dan Tarsus’akadar tüm ilçelere eşit hizmet vereceklerini, ayrımcılığa izin vermeyecekleriniifade eden Seçer, "Belediye başkanı olduğumda ayrımcılık olmayacak. Hiçkimse dininden, dilinden, mezhebinden, meşrebinden, etnik kökeninden dolayıötekileştirilmeyecek. Elbette ben başkanlığım sürecinde taraf olacağım.Kadınlardan, çocuklardan, gençlerden ve fakir fukaradan yana taraf olacağım.Yatarak Mersin’i bir yere getiremeyiz. Zayıf kadrolarla bu şehre hizmetedemeyiz. Çalışkan, zeki, namuslu insanlarla bu şehri yönetiriz. Böylebürokratlarla bu memlekete bir şeyler katarız" diye konuştu.

"Yalanla, dolanla, karalamayla işimiz yok"

Seçer, mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz’ın önce İYİ Parti’den,ardından da Demokrat Parti’den adaylığının engellenmesiyle ilgili dedeğerlendirmelerde bulunarak, "Mevcut belediye başkanı ciddi iddialardabulundu. Dedi ki, ‘içerden vuruldum.’ Adaylık sürecinde partiler birinigörevlendirirler o kişi gider dosyaları teslim eder. Kocamaz’ın iddiasına göregörevlendirilen kişiler evrakı geç götürüyor ve Kocamaz yarış dışı kalıyor.Karanlık eller Mersin’de seçimlere müdahale ediyor. Etkin 3 aday vardı. Etkin3 adayın olması bir denge unsuruydu. Cumhur İttifakı bu dengeyi kendi lehinebozmak istedi. Aslında bu operasyon İYİ Parti’ye karşı değil, CHP’ye karşı

yapılmış bir operasyondur. İnşallah böyle komplolarla bir daha karşılaşmayız.Biz yolumuza tertemiz devam ediyoruz. Yalanla, dolanla, komployla,karalamayla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Anketlerde öndeyiz"

Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamalarına dakatılan Seçer, törenin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Mersin halkınagüzel bir belediyecilik örneği göstereceklerini söyleyen Seçer, "Tarıma ilişkinçok güzel projelerimiz var. Burada şeftali üretiliyor. Para ederse iyi de paraetmezse dalında kalıyor. 2000’li yılların başında meyvesuyu fabrikasına 80kuruştan veriliyordu, geçen yaz 30 kuruştan verildi. Herkes gider Mersin’etarım gider tersine. Eğer doğru politikalar uygulansaydı bugün bu sıkıntılarıkonuşuyor olmazdık” şeklinde konuştu.

Doruklu Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Seçer, buradaki konuşmasındaşu ifadelere yer verdi; "Mersin’de güzel işler yapacağız, Mersin şaşıracak.Mersin’de bir değişim isteği var. Ben bu değişim isteğini görüyorum. Herkesimden oy alacağız. İki partinin adayı yok. Biri aday çıkarmadı, biri de ittifakyaptı. Ben inanıyorum onlardan oy alacağım. Tertemiz, dosdoğru, bildiğimizistikamette gidiyoruz. Biz de ayak oyunu yok. Kimseye kara da çalmıyoruz.Anket sonuçları elime geldi. Almış başımızı yürümüşüz. Farkı açıyoruz. Allahyolumuzu açık etsin.”