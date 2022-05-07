Sebzeli pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü tereyağlı sebzeli pilav tarifi
Sebzeli pilav gerekli malzemeler | Doyurucu ve farklı bir pirinç pilavı hazırlamak isteyenler 'Sebzeli pilav nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Denenmiş sebzeli pilav tarifi | Tam ölçülü sebzeli pilav tarifi
Leziz bir sebzeli pilav tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, tam ölçülü denenmiş sebzeli pilav tarifi...
Tam ölçülü tereyağlı sebzeli pilav tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı arpa şehriye
- 1 çay bardağı bezelye
- 1 adet havuç
- 1 çay bardağı konserve mısır
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- 3 su bardağı sıcak su
Sebzeli pilav nasıl yapılır?
Öncelikle pirinci ayıklayıp tuzlu ılık suda yarım saat kadar bekletin.
Yarım saatin sonunda pirinçleri güzelce yıkayın.
Tencereye yağları alıp şehriyeyi kavurun.
Ardından pirinci ve tuzu ekleyip kavurmayı sürdürün.
Önceden haşlanmış bezelye, mısır ve havuçları tencereye alın.
Son olarak sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını ise en kısık ayara getirin.
Pilav suyunu çekince kapağın altına kağıt havlu yerleştirin.
12-20 dakika demlenen pilavı servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.