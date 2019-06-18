"Sebze üretimi 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, uygulanan politikalar ve verimlilikle 2002'den bu yana toplam sebze üretiminde 5 milyon ton artış sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki sebze üretiminin sürekli artış gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Uygulanan politikalar ve verimlilikle toplam sebze üretiminde artış yaşandı. Elde edilen ürün miktarı 2002'den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı." denildi.

Sebze üretiminin ülkedeki tarımsal faaliyetler içerisindeki önemine değinilen açıklamada, "Üretim miktarı geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, 2002'de 25 milyon 823 bin 567 ton olan toplam sebze üretimi 2018'de 30 milyon 32 bin 827 tona ulaştı." bilgisine yer verildi.

Sebze üretiminde 2019 yılı beklentisinin ise 30 milyon 834 bin 882 ton olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Üretim miktarlarının 2019'da yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi." ifadesi kullanıldı.