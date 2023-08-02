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Gündem Sebze tarlasında kepazelik
Gündem

Sebze tarlasında kepazelik

Yeniakit Publisher
2023-08-02 12:21:00 - 2023-08-02 12:33:13
Sebze tarlasında kepazelik

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sebze tarlasında yetiştirilen 12 bin kök Hint keneviri ele geçinildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kayapa köyünde kaçak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kayapa köyü mevkiinde, 6 dönümlük bir sebze tarlası içerisinde 150-180 cm boylarında toplam 12 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Yorumlar

Muhammet

Tutun sigara serbest ise kenevirin bir cok faydasından bahsediliyor, neden kontrollü ekilmiyor?
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