Şebnem Şirin'in katılı Furkan Zıbıncı ifadesinde ne dedi neyi anlattı?

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından katledildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Furkan Zıbıncı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gıda mühendisi Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Furkan Zıbıncı, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri sürenŞebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Şebnem Şirin'in katılı Furkan Zıbıncı ifadesinde ne dedi?

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, mahkemede verdiği ifadede ise Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı, ifadesinde şunları söyledi: ''Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik.”

Şebnem Şirin nasıl öldü?

“Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun SIM kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun SIM kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum."