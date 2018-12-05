Sebebi bilinmeyen felç



Yüzümüzde mimik hareketlerinin yapılması, gözlerin kapanması, dudakların hareketi yüz kaslarını harekete geçiren yüz siniri aracılığıyla yapılır. Bir tarafta yüz siniri felç olursa o tarafta göz kapanamaz, ıslık çalınmaya çalışılırsa ağız sağlam tarafa doğru kayar. Zeten insan yüzünün görüntüsü de felci hemen farkettirir..

Yüz sinirinin çalışmamasının en belirgin bulgusu yüz hareketlerinin azalması veya kaybolmasıdır.

Kaş kaldırma, göz kapama, diş gösterme, gülme, yanak şişirme gibi hareketler bozulur. Bunun dışında gözyaşı azalması, tükrük salgısının azalması, tat duyusunun bozulması, gürültüye duyarlılık artışı gibi bulgular da bulunabilir.

Sebepleri arasında, kazalar, kulak iltihapları, kulak operasyonları olabilirse de en sık rastlananı yüzdeki birdenbire ve sebebi bilinmeyen yüz felçleridir. Buna idiopatik beli felci denilir.

“Bell Paralizisi” en sık görülen yüz felcidir. Sebebi maalesef kesin değildir. Yüz sinirinin iç kulak çevresindeki bir bölümünde iltihap oluştuğu düşünülmektedir. Soğuk ve rüzgara maruz kalmanın etkili olduğu bilinmektedir. Bu durum kendi kendine veya ilaçla düzeleceği gibi bazı durumlarda operasyon gerekebilir. Hangi durumlarda operasyonla tedavi gerektiğine K.B.B. ve nöroloji uzmanları karar verir.

Bell paralizisinde tedavi ilaç tedavisidir. Hastanın diğer hastalıkları izin verirse (tansiyon, şeker yüksekliği veya mide problemleri) kortikosteroidler ve B vitamini ilaçlar verilir. Buna ilave olarak mide için ilaçlar, göz kurumalarını önlemek için yapay gözyaşı veya antibiyotikli kremler verilir. Hastanın dikkat etmesi gereken durumlar olarak; yüz kasları üzerine masaj yapılması, sıcak uygulamaları, yüz kaslarını hareket ettirmek için sakız çiğnenmesi sayılabilir.

Eğer yüz felcinin başka bir sebebi bulunursa bu hastalık ilaç ya da ameliyatla tedavi edilir.

Mesela iç kulak tümörleri veya kronik orta kulak iltihaplarına bağlı yüz felçleri ameliyat gerektiren hastalıklarken, akut orta kulak iltihabına bağlı yüz felci kulak zarını çizmek ve antibiyotik ile tedavi edilir.