SDÜ Kovid-19'a yakalanan personeline sıcak yemek ikram ediyor

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan idari ve akademik personelinin evlerine günlük sıcak yemek ile pasta dağıtımı yapıyor.

Kampüsteki merkez mutfağında hazırlanan sıcak yemekler, Kovid-19 tanısı konan üniversite personelinin evlerine giden görevliler tarafından ikram ediliyor.

SDÜ Sağlık Kültür Daire Başkanı Ümit Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin "en büyük" özelliğinin hasta ziyareti yapması olduğunu söyledi.

Kovid-19'a yakalanan, evlerinde tedavi gören çalışma arkadaşlarına sıcak yemek ikram ettiklerini belirten Yavuz, "Evlerine giderek hem onlara 'geçmiş olsun' diyoruz hem de kurumumuz adına onları ziyaret etmiş oluyoruz. Onlara da aidiyet hissini kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Ülke genelinde vakalarının artmamasını umduğunu belirten Ümit Yavuz, günlük 25 personele ikramın yapıldığını dile getirdi.

