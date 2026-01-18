SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes işan edildiğini duyurdu. Şara aşiretlere çağrı yaptı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ordunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonunu hakkında konuştu:
Arap aşiretlerimizi sakin kalmaya ve anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına izin vermeye davet ediyoruz
Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek
(YPG/SDG elebaşı) Mazlum Abdi ile bir randevumuz vardı, ancak kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi
SDG ile ilgili tüm çözülmemiş sorunlar giderilecek
Suriye devleti birleşik bir devlettir ve özel statüye sahip bölgelere güvenlik personeli atanacak
