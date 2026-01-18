  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye! PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’ Çelikkubbe'nin "görünmeyen silahı”gücünü herkese gösterdi. Ejderha oyuna girdi AK Partili vekilden sıcak yorumlar: PKK’nın raf ömrü doldu, SDG geldiği gibi gidiyor Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ilk resmi adımı attı! Başkan Şaas’tan ‘onay’ açıklaması geldi Özgür Özel hiç bu kadar zavallı bir duruma düşmemişti! Kendi başkanları onu böyle yalanladı Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!
Gündem SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes işan edildiğini duyurdu. Şara aşiretlere çağrı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ordunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonunu hakkında konuştu:

Arap aşiretlerimizi sakin kalmaya ve anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına izin vermeye davet ediyoruz

 

Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek

(YPG/SDG elebaşı) Mazlum Abdi ile bir randevumuz vardı, ancak kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi

SDG ile ilgili tüm çözülmemiş sorunlar giderilecek

Suriye devleti birleşik bir devlettir ve özel statüye sahip bölgelere güvenlik personeli atanacak

ayrıntılar geliyor...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun, eşine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getiren gazetecileri "kul hakkı yemekle" suçla..
PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor
Gündem

PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor

İki gün önce Suriye’nin Halep’i Türkiye ile birlikte temizlediğini iddia eden PYD Eş Başkanı Xerib Hiso, bugün de canlı yayında Suriye’nin Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23