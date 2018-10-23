Schalke Teknik Direktörünün Fatih Terim mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Fatih Terim ile tanışmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Fiorentina taraftarı olduğunu belirterek, "Terim, çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray'da başardıklarından dolayı değil. Fiorentina taraftarıyım ve orada 'grande' yani büyük hoca olarak tanımlandığını biliyorum. Yarını heyecanla bekliyorum. Kendisiyle el sıkışmak için sabırsızlanıyorum, onunla tanışmak benim için ayrıcalık olacak." diye konuştu.

Futbolcularından Fahrmann ve Naldo'nun yarın görev yapamayacağını söyleyen Tedesco, "Onların yokluğunu hissedeceğiz ama bunu kapatacak oyuncularımız var. Fahrmann'ın yokluğunda genç kalecimize de takımın tamamına olduğu gibi güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.