THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Schalke Teknik Direktörünün Fatih Terim mesajı

Schalke 04 Teknik Direktörü Tedesco, Terim ile ilgili "Kendisiyle el sıkışmak için sabırsızlanıyorum, onunla tanışmak benim için ayrıcalık olacak." dedi.

23 Ekim 2018 Salı 21:18
Schalke Teknik Direktörünün Fatih Terim mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Fatih Terim ile tanışmayı heyecanla beklediğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Fiorentina taraftarı olduğunu belirterek, "Terim, çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray'da başardıklarından dolayı değil. Fiorentina taraftarıyım ve orada 'grande' yani büyük hoca olarak tanımlandığını biliyorum. Yarını heyecanla bekliyorum. Kendisiyle el sıkışmak için sabırsızlanıyorum, onunla tanışmak benim için ayrıcalık olacak." diye konuştu.

Futbolcularından Fahrmann ve Naldo'nun yarın görev yapamayacağını söyleyen Tedesco, "Onların yokluğunu hissedeceğiz ama bunu kapatacak oyuncularımız var. Fahrmann'ın yokluğunda genç kalecimize de takımın tamamına olduğu gibi güvenimiz tam." ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:18
  1. galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Domenico Tedesco

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet için Amerika'dan Türkiye'ye geldi
    1. Cinayet için Amerika'dan Türkiye'ye..
    2. Bolu'da mahsur kaldı vinçle kurtarıldı
    3. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi 2..
    4. TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ermenistan'a..
    5. Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine taziye
    6. Orman ve Güneş'ten sürpriz karar!
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan,..
    8. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
    9. Tekirdağ'da darp edildiği iş yerini 2..
    10. Hepsi Manisa'da yakalandı! Büyük..
    11. Schalke Teknik Direktörünün Fatih..
    12. Çöl Davosu'nda 50 milyar dolarlık imza
    13. Putin'den Donald Trump'a sürpriz teklif
    14. Ahmet Keser'in duruşmasına yarın sabah..
    15. Kaşıkçı'nın nişanlısından..
    16. Bakan Mustafa Varank: Üreticilerimizi..
    17. Manavgat’ta kumar baskını, 4 kişi..
    18. FETÖ'den aranan işadamı cezaevine..
    19. Siirt'te kaçak akaryakıt ve silah ele..
    20. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından dikkat..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?