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Schalke Teknik Direktörü Tedesco'dan Fatih Terim ve atmosfer itirafı

Schalke 04 Teknik Direktörü Tedesco ve futbolculardan Burgstaller, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
Schalke Teknik Direktörü Tedesco'dan Fatih Terim ve atmosfer itirafı

Sakat oyuncuları ile ilgili konuşan Tedesco, "Fahrmann ve Naldo'nun dışında tecrübeli oyuncularımız da var. Naldo'nun eksikliğini hissedceğiz ama tecrübe eksikliğini kapatabilecek oyuncularımız var. Genç kalecimiz son maçta 2 gol yemesine rağmen cesur bir performans ortaya koydu. Yarın ona da güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın atmosferine değinen teknik adam, "Takımın birçok genç oyuncusu olmasına rağmen iyi hazırlandık. Yarın burada gürültülü bir ortam bekliyoruz, birçok oyuncumuz hazır değil belki ama son idmanı gürültülü ortamda yaptık ve oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Sonuçta futbol her yerde futboldur. Yarın bizi yüksek seviyede bir rakip beklediğinden eminim. Galatasaray'ın oynadığı iç saha maçlarını izledik ve onları analiz ettik" dedi.

Guido Burgstaller, Werder Bremen mağlubiyeti ile ilgili bir soru üzerine, "Aldığımız mağlubiyet üzücü. 2. yarıda iyi oynamadığımızın fakrındayız. Belki takımın arzusu yerinde değildi. Son maçta gol atamadık, iyi fırsatlar yakalamamıza rağmen. O maçı analiz ettikten sonra bu maç daha büyük bir hevesle beklemekteyiz" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
  1. fatih terim
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