Schalke-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında oynanacak maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

Yapılan açıklamada Schalke 04 ile Galatasaray arasında oynanacak maçın da beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacağı belirtildi.

Gün içinde resmi açıklama olmadığı için maçı hangi kanalın yayınlayacağı soru işareti olmuştu.

İşte Devler Ligi'nde günün programı ve maçları yayınlayacak kanallar