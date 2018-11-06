Schalke-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligin'de konuk olacağı Schalke 04 mücadelesi, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.06 Kasım 2018 Salı 19:38
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında oynanacak maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
Yapılan açıklamada Schalke 04 ile Galatasaray arasında oynanacak maçın da beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacağı belirtildi.
Gün içinde resmi açıklama olmadığı için maçı hangi kanalın yayınlayacağı soru işareti olmuştu.
İşte Devler Ligi'nde günün programı ve maçları yayınlayacak kanallar
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