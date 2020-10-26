Scania hibrit kamyonu güneşten şarj edecek
Scania plug-in hibrit kamyona güç sağlamak için güneş pili kaplı bir treyler geliştirilmesine destek veriyor.
İlk testler, İsveç’te yüzde 5-10 ve güneşli güney İspanya’da bu miktarın iki katı olası yakıt tasarrufu sağladığını gösterdi. Proje kapsamında, İsveçli nakliye firması Ernst Express tarafından yanları ve çatısı 140 metrekarelik toplam alanı olan 18 metre uzunluğunda güneş pili kaplı bir treyler çalıştırılacak. İsveç’te güneş panellerinin yılda toplam 14.000 kWh üretmesi bekleniyor.