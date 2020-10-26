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Otomotiv Scania hibrit kamyonu güneşten şarj edecek
Otomotiv

Scania hibrit kamyonu güneşten şarj edecek

Scania plug-in hibrit kamyona güç sağlamak için güneş pili kaplı bir treyler geliştirilmesine destek veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:17:00 -
Scania hibrit kamyonu güneşten şarj edecek

İlk testler, İsveç’te yüzde 5-10 ve güneşli güney İspanya’da bu miktarın iki katı olası yakıt tasarrufu sağladığını gösterdi. Proje kapsamında, İsveçli nakliye firması Ernst Express tarafından yanları ve çatısı 140 metrekarelik toplam alanı olan 18 metre uzunluğunda güneş pili kaplı bir treyler çalıştırılacak. İsveç’te güneş panellerinin yılda toplam 14.000 kWh üretmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Alın size elektrikli TIR. Eloğlu üstüne güneş enerjisiyle yürütecek. Nerde kaldı otomobilimiz? Ne zaman laf yerine teknik ve bilim üreteceğiz ve birbirimize temannalarla yalanlardan vaz geçeceğiz?
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