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Aktüel SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması
Aktüel

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz ifade veriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:29:57 -
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması

İSTANBUL (AA) - SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor.

- 8 şüpheli yurt dışında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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