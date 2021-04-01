Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
Sayıştay sınav sonuçları ekranı | Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı 6-7 Mart 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, Sayıştay sonuçları açıklandı mı? Sayıştay sınav sonuçları öğren
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı 6-7 Mart 2021 tarihlerinde yapıldı. ÖSYM merakla beklenene sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki, Sayıştay yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM’den yapılan açıklamada, “06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2020-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” denildi.
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