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Eğitim Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

Sayıştay sınav sonuçları ekranı | Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı 6-7 Mart 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, Sayıştay sonuçları açıklandı mı? Sayıştay sınav sonuçları öğren

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:23:00 -
Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı sınavı 6-7 Mart 2021 tarihlerinde yapıldı. ÖSYM merakla beklenene sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki, Sayıştay yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2020-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” denildi.

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