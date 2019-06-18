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Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır."

18 Haziran 2019 Salı 09:39
Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden hareketle kamu zararı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır."
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:39
  1. sayıştay

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