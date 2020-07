Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene YKS yoğun tedbirlerle 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav günlerinde 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sınavın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak. Peki, sayısal puanıyla hangi bölümler tercih edilir?

Sayısal puan ile öğrenci alan bölümler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

Güverte (Yüksekokul)

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya Öğretmenliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik-Bilgisayar

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez-Protez

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Tıp Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

OBP nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Temmuz ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2020-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Temmuz ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.