Sayın Milli Eğitim Bakanım, Bir milyon iki yüz bin öğretmen müjde bekliyoruz

* ABDULLA SÖNMEZ/HATAY

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER Bey Öğretmenlik Meslek Kanununda uzman öğretmenlik için en az beş yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, başöğretmenlik için, uzman öğretmenlikte en az yirmi yıl hizmeti bulunun uzman öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemesine ilişkin başvuruda bulunması için kanun değişikliği yapacağını bir televizyon programında söylemişti.

ANCAK; değişiklik yapmadan eski hali ile uzman öğretmenlik için en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler ile başöğretmenlik için, uzman öğretmenlikte az on yıl hizmeti bulunun uzman öğretmenlerin başvurularını 30 Mayıs 2023 - 09 Haziran 2023 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınmıştır. İstenen şartları taşımayan öğretmenler ile uzman öğretmenlerin başvuruları MEBBİS sistemi üzerinden RED edilmiştir

ŞÖYLE Kİ; uzman öğretmenim 36 yıl hizmetim var. Başöğretmenlik için, uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmetim bulunmadığı için başöğretmenlik sınavına giremiyorum. 58 yaşındayım. 7 yıl sonra 65 yaşında resen emekli olacağım. Başöğretmenlik için istenen en az 10 yıl uzman öğretmenlik hizmetini tamamlamam mümkün değildir.

AYRICA; 19 yıl önce ilk ve son kez yapılan ve devamı gelmeyen sürekliliği olmayan öğretmenlik kariyer basamakları sınav tarihinde stajyer olan öğretmenler yeni bir sınavın yapılmasını tam 19 yıl bekleyerek başöğretmenlik için istenen 10 yıl hizmeti tamamlamıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ESKİ YÖNETMELİK GEREKÇESİ

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği (13 Ağustos 2005)

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar Madde 8 — Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl, b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl kıdemi bulunmak şartı aranır. Geçici Madde 3 —

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, adaylık dönemi hariç öğretmenlikte en az 13 hizmet yılını dolduran öğretmenlerden ilk defa yapılacak uzman öğretmenlik sınavını kazananlar, bir defaya mahsus olmak üzere 8’inci maddede belirtilen kıdem şartı aranmaksızın bu sınavdan sonra düzenlenecek ilk başöğretmenlik sınavına katılabilirler

13 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, adaylık dönemi hariç öğretmenlikte en az 13 hizmet yılını dolduran öğretmenlerden ilk defa yapılacak uzman öğretmenlik sınavını kazananlar, bir defaya mahsus olmak üzere 8’inci maddede belirtilen 6 yıllık kıdem şartı aranmaksızın bu sınavdan sonra düzenlenecek ilk başöğretmenlik sınavına katılabilirler. Eski yönetmelik Geçici Madde 3 ile 19 yıl önce uzman öğretmenlerin başöğretmenlik sınavına beklemeksizin girmesini güvence altına alınmıştır.

ÖZETLE;

13 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nde öğretmenlik kariyer basamakları sınavına 8’inci maddede belirtilen 6 yıllık kıdem şartı aranmaksızın bu sınavdan sonra düzenlenecek ilk başöğretmenlik sınavına katılabilirler. Düzenlemesi 19 yıl önceki yönetmelikte mevcuttur. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda uzman öğretmenlik için hizmet süresinin 5 yıla indirileceği uzman öğretmenlerden 20 yılını dolduranların 10 yıl beklemeksizin başöğretmenlik sınavına girebileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım öğretmenler ile uzman öğretmenlere Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile 19 yıl önce verilen haklar Öğretmenlik Meslek Kanunu ile geri alınmıştır, Müsteşarlık görevinizde bütünleştirici ve birleştirici toplumun her kesiminden kabul gören takdire şayan çalışmalar yaptınız, Bakanlık makamındaki ilk günlerinizde ziyaret ettiğiniz okulun öğretmenleri ile toplantı yaptınız. Öğretmen dostu olduğunuzu, aynı istikamette yürüdüğünüzü gösterdiniz. Öğretmenlerde kaygı ve endişe oluşturan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çok acele bir düzenleme yapacağınıza yürekten inanıyorum

SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANIM BİR MİLYON İKİ YÜZ BİN ÖĞRETMEN MÜJDE BEKLİYORUZ

Öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununda uzman öğretmenlik için en az beş yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, başöğretmenlik için, uzman öğretmenlikte en az yirmi yıl hizmeti bulunun uzman öğretmenlerin başvuruda bulunması için kanunda değişiklik yapılması yapılacak değişiklik sonrasında öğretmenler ile uzman öğretmenlere yeni başvuru hakkı verilmesi hususunu;

Saygılarımla arz ederim

*Abdulla SÖNMEZ

Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü